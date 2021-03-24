У центрі уваги - техно-музика, дивні танці та акторська вечірка.

Онлайн-покази відеоспектаклю "Шинель" за Миколою Гоголем пройдуть з 1 по 10 квітня.

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У березні в Театрі на Подолі пройшли зйомки україномовного спектаклю для всієї родини «Шинель». Режисером театральної постановки виступила Валерія Федотова, а відеоверсії - Валентин Кондратюк. Для постановки також провели унікальний запис саундтреків. Прямо на сцені театру симфонічний оркестр «Віртуози Києва» наживо виконають авторські електронні композиції, написані відомими саунд-продюсерами Олександром Філоненком (Monoconda) і Дмитром Авксентьєвим (Koloah, Voin Oruwu).

"Через пандемію по всій Україні нині практично не проводяться будь-які культурні заходи. А в Києві і ряді областей країни вони і зовсім заборонені через локдаун. Ми ж даруємо всім унікальну можливість цієї весни провести своє дозвілля класно, безпечно і доступно. Тільки подивіться наш тизер! Чи схоже це на класичний (стереотипно архаїчний) театр? Саме так - ні! Після такого відео і ви, і ваші діти, і друзі захочуть приєднатися до домашнього сеансу і переглянути Гоголя. Ми впевнені: вже після цього ролика, а скоро і після перегляду "Шинелі", ви зміните свою думку про театральні постановки і почнете їх дивитися ще частіше і з великим інтересом!" - розповідають Даша Малахова та Наталія Чижова, продюсери проєкту "Театр 360 градусів".

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Автор: Діана Могилєвич