Фільм має дві додаткові сцени – посередині і в самому кінці титрів.

17 серпня 2023 року в український прокат вийшов супергеройський фільм "Синій Жук" (Blue Beetle), що є частиною розширеного всесвіту DC.

В центрі сюжету фільму – випускник коледжу Хайме Рейєс, який повертається до рідного дому в Техасі, сповнений надій на майбутнє. Однак дім тепер – зовсім не те місце, яким він його пам‘ятає. Поки хлопець шукає своє призначення, втручається доля: Хайме несподівано стає власником Скарабея – стародавньої реліквії інопланетних біотехнологій. Скарабей обирає його своїм симбіотичним господарем та обдаровує неймовірним обладунком. Коли Хайме його одягає, він має надзвичайні та непередбачувані здібності, що назавжди змінюють його життя. Хайме стає супергероєм – Синім Жуком.

Як часто буває з супергеройськими фільмами, "Синій Жук" має додаткові сцени після титрів.

Обережно, попереду спойлери!

У сцені після першої частини титрів глядчів повертають до лігва Теда Корда – зниклого багато років колишнього голови корпорації Kord та попереднього Синього Жука, який вважається загиблим. Раптом на екрані всередині лабораторії спливає відеоповідомлення від Теда Корда, який стверджує, що він досі живий. Це можна розцінювати як натяк на можливе продовження лінії Синього Жука у кіновсесвіті DC.

Друга сцена в самому кінці титрів є скоріше жартівливою та не несе жодного смислового навантаження – там глядачам просто показують уривок з того самого мультфільму, який дядько Руді використовував, щоб блокувати камери спостереження в офісі Kord.

Зауважимо, що після прем'єри фільму в Лос-Анджелесі 15 серпня 2023 року голова DC Studios Джеймс Ганн натякнув на майбутнє супергероя в оновленому кіновсесвіті DC. "Я не можу дочекатися, коли глядачі познайомляться з Хайме Рейєсом, який у майбутньому стане чудовою частиною DCU!", – написав він у своєму Instagram.

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