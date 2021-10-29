Бардаш не вперше знімає кліпи на соціально-політичну тему.

Український репер та продюсер Юрій Бардаш (YOURA), який відкрито заявляв, що до війни на Донбасі причетний "Сорос", та заперечував окупацію Криму Росією, останнім часом дивує фанів різкою зміною політичних поглядів.

28 жовтня на YouTube репера з’явилась прем’єра іронічного треку "HABAR" соціально-політичного підтексту. У музиканта кажуть, що це перший україномовний трек.

Під біти Бардаш начитує текст "Я дав хабара", згадуючи депутатів і зауважуючи: "як мені соромно / білий, як борошно…".

Герой пояснює, що "думав, що так буде дешевше: дав хабара – і стало легше".

Позиція щодо Донбасу та Криму

Сам Бардаш – з Алчевська, проте за рідним краєм не сумує. В інтерв’ю журналісту Сергію Іванову у листопаді 2020 року заявляв, що на війні на Донбасі загинуло багато його знайомих, згадуючи про вплив "прозахідних" інтересів і "Сороса".

"Я не ставлюся до "ЛНР", я ставлюся до людей, з якими виріс. І ось ці моменти, "ЛНР", Київ, Москва – мене не цікавлять. Мене люди цікавлять, які там. До них я ставлюся прекрасно, і завжди буду ставитися добре, тому що це люди, з якими виріс. Мені їхні переконання знайомі і зрозумілі. Це мої люди", – казав музикант в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю в 2019-му.

Відповідаючи на питання окупації Криму, Бардаш стверджував, що самі мешканці не були проти приходу росіян, оскільки не чинили спротив: "Я пам'ятаю, коли Гітлер Іспанією йшов, люди з гранатами на нього виходили. Вибухали люди. Такого, начебто, у Криму не було".

За свої антиукраїнські заяви потрапив у базу "Миротворець". Після початку російської агресії активно виступав у РФ та неодноразово ставав об’єктом критики з боку українців, які називали співака "ватником" і "сепаратистом".

Проте у жовтні 2021 року свою позицію щодо Криму переглянув. В інтерв’ю Гордону артист зізнався, що за рік зрозумів, чий Крим: "Дякую за питання. В слові "зрозуміли" є певний період часу, який пішов на усвідомлення. Це 100%. Для мене Крим, звісно, український. Завжди ним був і має залишатися. Як може бути по-іншому? Прийшли люди і просто його забрали".

Бардаш не вперше знімає кліпи на соціально-політичну тему. У 2019-му музикант записав музичне відео зі зверненням до Зеленського, у якому повсталі громадяни скручують чиновників-корупціонерів зводити міст.

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Автор: Віолетта Орлова