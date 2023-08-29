На продовження чекати не варто.

Компанія HBO ухвалила рішення закрити серіал "Ідол" відразу після першого сезону. Причина банальна: критики залишилися незадоволені серіалом через великий зміст сексуальних сцен.

Представник НВО сказав, що вдячний акторам і знімальній групі за неймовірну роботу, а також зазначив, що вони задоволені сильним відгуком аудиторії, але другого сезону "Ідола" не буде.

""Ідол" був однією з найбільш провокаційних оригінальних програм HBO. Після довгих роздумів HBO, а також творці і продюсери вирішили не просуватися далі", - додав представник компанії.

Варто відзначити, що критики назвали перший сезон "однією з найгірших програм, яка коли-небудь створювалася". Вони сказали, що ця драма нудна, нелогічна та сексистська.

Серіал "Ідол" - що відомо

Серіал "Ідол", або як його ще називають "Кумир", - американський драматичний телесеріал, створений The Weeknd, Резою Фахімом і Семом Левінсоном і розповідає історію складних стосунків починаючої поп-зірки Джослін з лідером культу Тедросом.

Головні ролі виконали Ейбел Тесфайе (The Weeknd) і Лілі-Роуз Депп.

Прем'єра перших двох епізодів відбулася 22 травня 2023 року на 76-му Каннському кінофестивалі, де критики різко висловилися про надмірний сексуальний контент і підняті теми.

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