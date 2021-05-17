Прем'єра фільму відбудеться 9 липня 2021 року.

Студія Marvel показала ролик фільму "Чорна вдова", прем'єра якого відбудеться менше ніж через два місяці.

У ролику Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) і Олена Бєлова (Флоренс П'ю) на синьому позашляховику рятуються від мотоциклістки з автоматом. Спочатку може здатися, що дівчата програють в цій гонитві, але не все так однозначно. Вони зможуть придумати план, який їх врятує.

Нагадаємо, дія фільму розгорнеться після подій в аеропорту "Лейпциг-Галле". Наташа Романофф змушена зіткнутися зі своїм минулим. Вона знову згадує про "Червону кімнату", де готували таких професійних вбивць, як вона, і вирішує назавжди розібратися з людьми, що вплинули на її долю.

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Автор: Діана Могилєвич