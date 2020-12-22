Аннабель Джонс та Чарлі Брукер зняли псевдодокументальний фільм з Семюелем Л.Джексоном та Х'ю Грантом в головних ролях.

Вже зовсім скоро, 27 грудня, на стрімінговому сервісі Netflix вийде пародійний фільм "Смерть 2020-му" (Death To 2020).

Напередодні сервіс опублікував перший трейлер картини, в якому дещо розсекретив задумку авторів.

"Смерть 2020-му": що відомо про фільм

Читайте такожФільм "Смерть 2020-му" від творців" Чорного дзеркала": Netflix опублікував перший тизер (відео)Картина знята у форматі псевдодокументального фільму. Фактично це пародія на головні події 2020-го.

Ролі у фільмі виконали Семюель Л. Джексон, Х'ю Грант, Ліза Кудроу, Леслі Джонс, Кумейл Нанджіані, Крістін Міліоті, Діана Морган, Джо Кірі, Самсон Кайо, Трейсі Уллман.

Творцями картини виступили автори науково-фантастичного серіалу "Чорне дзеркало" Аннабель Джонс та Чарлі Брукер.

Сюжет. Головні герої виступають експертами, які "професійно" коментують гучні події 2020-го року, що минає – пандемія, протести у всьому світі. При цьому бесіда з ними ведеться у форматі інтерв'ю ніби для документального фільму.

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Автор: Катерина Шварц