Над новим шоу працювали творці фантастичного серіалу "Чорне дзеркало".

Стрімінгова платформа Netflix показала трейлер комедії "2020, тобі кінець!"(Death to 2020), яка буде виконана у форматі псевдодокументального кіно.

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Над новим шоу працювали творці фантастичного серіалу "Чорне дзеркало". У новому фільмі актори (зокрема Семюел Л.Джексон і Г'ю Грант) виконають ролі експертів, політиків і звичайних громадян, які коментують реальні події цього року.

Прем'єра проекту відбудеться вже 27 Грудня.

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Автор: Дмитро Захаров