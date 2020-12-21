Netflix зняла про 2020-й комедію / скріншот з відео
Стрімінгова платформа Netflix показала трейлер комедії "2020, тобі кінець!"(Death to 2020), яка буде виконана у форматі псевдодокументального кіно.
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Над новим шоу працювали творці фантастичного серіалу "Чорне дзеркало". У новому фільмі актори (зокрема Семюел Л.Джексон і Г'ю Грант) виконають ролі експертів, політиків і звичайних громадян, які коментують реальні події цього року.
Прем'єра проекту відбудеться вже 27 Грудня.
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