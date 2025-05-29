Прем'єра міні-серіалу з Тероном Еджертоном і Джерні Смоллетт відбудеться 27 червня 2025 року.

Стримінговий сервіс Apple TV+ показав трейлер кримінального мінісеріалу "Дим" (Smoke).

У центрі сюжету – проблемний детектив і харизматичний розслідувач підпалів, які йдуть слідами двох серійних паліїв.

Головні ролі в серіалі виконали Терон Еджертон ("Рокетмен", франшиза "Кінгсмен", серіал "Чорний птах") і Джерні Смоллетт ("Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)", "Спайдергед", серіали "Справжня кров", "Країна Лавкрафта").

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Також у шоу задіяні Грег Кіннір (серіали "Картковий будиночок", "Ти", "Чорний птах"), Джон Легуїзамо ("Меню", франшизи "Джон Вік", "Льодовиковий період"), Рейф Сполл ("Хулігани", "Прометей", "Гра на пониження"), Адіна Портер (серіали "Справжня кров", "Американська історія жахів"), Анна Кламські (серіали "Віце-президент", "Ганнібал"), Нтаре Мвіне (серіал "Лінкольн для адвоката") та інші.

Створив серіал американський письменник і сценарист Денніс Ліхейн, який раніше вже працював з Еджертоном і Кінніром над серіалом "Чорний птах". Також на основі його романів були зняті такі кінохіти, як "Острів проклятих" Мартіна Скорсезе, "Таємнича річка" Клінта Іствуда та "Прощавай, люба, прощавай" Бена Аффлека.

Прем'єра мінісеріалу "Дим" відбудеться 27 червня 2025 року на Apple TV+. Він налічуватиме дев'ять епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно.

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