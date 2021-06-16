Група вирішила возз'єднатися / instagram.com/spicegirls
Легендарна жіноча група Spice Girls вирішила возз'єднатися, щоб випустити новий спільний трек, який називається Feed Your Love.
Група розпалася ще в 2008 році, але за роки свого існування дівчата отримали шалену популярність і випустили три альбоми.
Рішення возз'єднатися дівчата прийняли на честь 25-річчя групи. Попри те, що уривок їх пісні вже "гуляв" інтернетом, вони все ж вирішили дати їй нове дихання. Відомо, що в записі треку також візьме участь Вікторія Бекхем.
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