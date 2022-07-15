Події серіалу під назвою "Ген V" розгортатимуться в закритій школі для дітей-супергероїв.

Майбутній спін-офф популярного антисупергеройского серіалу "Хлопакии" (The Boys) нарешті отримав назву.

Серіал, події якого розгортатимуться в закритій школі для дітей-супергероїв, буде називатися "Ген V" (Gen V), повідомляє Variety.

Творці серіалу обіцяють, що незважаючи на те, що в центрі сюжету будуть підлітки, серіал буде витриманий в стилі "Хлопаків" з "дорослим" рейтингом R – з його фірмовим чорним гумором, річками крові, відвертими сценами і всім іншим.

Навчаючись в школі для "обраних", майбутні супергерої будуть вимушеним переступати через свої "фізичні, сексуальні та моральні" кордони, щоб в майбутньому отримати кращі контракти. "Це частково студентське шоу, частково "Голодні ігри", – обіцяють автори шоу.

Головні ролі в серіалі виконають зірки "Моторошних пригод Сабріни" Чанс Пердомо і Джез Сінклер, а також Ліззі Бродвей з "Американський пиріг представляє: правила для дівчаток", Шеллі Конн з "Бріджертонів", Патрік Шварценеггер та інші.

Дата виходу серіалу поки невідома.

Як повідомляв УНІАН, на Amazon Prime Video 8 липня 2022 року вийшов останній епізод третього сезону "Хлопаків". Зйомки 4 сезону планують розпочати вже у серпні цього року.

Крім того, у березні 2022 року вийшов анімаційний спін-офф серіалу "Хлопаки: Осатанілі" (The Boys Presents: Diabolical), що також отримав позитивні відгуки.

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