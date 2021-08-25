Студія Warner Bros розкрила кілька подробиць.

Студія Warner Bros провела презентацію майбутньої прем'єри - четвертої частини "Матриці".

Про це повідомляє Deadline.

Так, стало відомо, що четверта частина отримає назву "Матриця: Воскресіння". А сама прем'єра запланована на 22 грудня 2022 року. Також під час презентації показали трейлер, але в мережі він поки що не доступний.

За даними видання, трейлер починається з діалогу персонажа Ніла Патріка Харріса і Нео, якого зіграє Кіану Рівз.

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"Я божевільний?" - запитує Нео. "Ми не використовуємо тут це слово", - каже герой Харріса. Також персонаж Рівза перетинається з Трініті (Керрі-Енн Мосс) в кафе. "Ми зустрічалися?",- запитує вона Нео.

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Автор: Діана Могилєвич