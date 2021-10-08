За право прийняти у себе престижне музичне шоу змагалися Турин, Мілан, Болонья, Ріміні і Пезаро.

Право провести престижний пісенний конкурс Євробачення в травні 2022 року отримав Турин.

Столиця П'ємонту стане третім містом Італії, де пройде захід після Неаполя (1965) і Риму (1991), йдеться на сайті eurovision.

"Турин - ідеальне місто-господар 66-го конкурсу пісні Євробачення", - сказав супервайзер Євробачення Мартін Естердал.

Кандидатура Турина, представлена минулого літа мером Кьяра Аппендіно, була краща за кандидатури Мілана, Болоньї, Ріміні і Пезаро.

Генеральний директор італійської телекомпанії Rai Карло Фуортес поділився враженням від вибору міста: "Ми щасливі, що в Турині пройде наступний конкурс пісні Євробачення, міжнародний фестиваль, який любить величезна кількість людей у всьому світі".

Читайте такожНазвано ім'я першого учасника Євробачення 2022 (відео)Мер Турина Аппендіно нагадав, що в місті є "приміщення з відповідною місткістю, розташовані в самому центрі міста і легко доступні". Ще один аргумент на користь Турина полягає в тому, що це "перевірений майданчик для міжнародних заходів".

Гранд-фінал конкурсу відбудеться в суботу 14 травня в PalaOlimpico, а півфінали - 10 і 12 травня.

Що подивитися в Турині

Турин, розташований біля підніжжя Альп, славиться своїми галереями і музеями, парками і площами, палацами і замками, а також чудовими зразками архітектури епохи Відродження, бароко, рококо, неокласицизму і ар-нуво.

Євробачення-2022 в Італії

Італія отримала право приймати Євробачення після перемоги її представника на конкурсі в Роттердамі. У травні рок-група Måneskin з піснею Zitti E Buoni здобула приголомшливу перемогу. Варто зазначити, що саме Maneskin прогнозували перемогу букмекери.

Це третя перемога Італії в історії цього музичного конкурсу. І це буде перший конкурс Євробачення, який проведуть в Італії за останні 30 років.

Концерт Måneskin в Києві

Група Måneskin дасть концерт 7 березня 2022 року в київському клубі Stereoplaza. Продаж квитків стартував 30 вересня.

Автор: Ірина Погоріла