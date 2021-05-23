Учасники музичного колективу посміялися з такої кумедної ситуації.

Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування на Євробаченні 2021, переможці конкурсу група Måneskin з Італії не могли стримати емоцій.

Соліст Måneskin так радів перемозі, що у нього тріснули штани на причинному місці. Відео з курйозним моментом опубліковано в Twitter Євробачення.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovisionpic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Виступ Італії у фіналі Євробачення 2021

Що відомо про групу "Måneskin"

"Måneskin" - рок-група з Рима, до складу якої входять провідний вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торчіо. Колектив існує з 2016 року.

Група стала відомою після того, як у 2017 році посіла друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X Factor.

Читайте також"Неймовірна пісня!": переможці Євробачення назвали Україну найкращою серед інших учасниківУ 2017 році був випущений дебютний сингл групи під назвою "Chosen", що займав 2-е місце в італійському чарті. Пізніше пісня увійшла в дебютний міні-альбом "Måneskin", який вийшов в середині грудня 2017 року.

Дебютний студійний альбом групи "Il ballo della vita", що вийшов у 2018 році, досяг 1-го місця в чартах Італії та потрапив в хіт-парадів ще кількох європейських країн.

Цього року "Måneskin" виступив на культовому італійському музичному фестивалі "Sanremo" з піснею "Zitti E Buoni" і завоював там золото. На правах переможця учасники групи представляють Італію на Євробаченні 2021 в Роттердамі.

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Автор: Ольга Робейко