Документальна стрічка змагатиметься за головну нагороду фестиваля, переможця оголосять вже 22 лютого.

20 лютого 2025 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі відбулася світова прем'єра документального фільму "Стрічка часу" (Timestamp) режисерки Катерини Горностай ("Стоп-Земля"), що увійшла до його основного конкурсу.

Як зазначають представники команди, що представляє "Стрічку часу", перший показ документального фільму про українські школи в часи повномасштабної війни зібрав повну залу, а біля червоної доріжки творців фільму зустрічала група підтримки з українськими прапорами. Після завершення показу "Стрічку часу" відзначили 10-хвилинними оваціями та блискучими рецензіями.

"Неймовірне видовище. Яскравий промінь надії, водночас невимушений, і зароблений важкою працею. Фільм підтверджує, що Катерина Горностай є чуйним і проникливим літописцем юності в усіх її проявах – в цьому випадку пригніченої, але не переможеної важкими часами", – йдеться в рецензії Variety.

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"Надзвичайний. У цьогорічній програмі Берлінського кінофестивалю не може бути більш актуального фільму, ніж "Стрічка часу" Катерини Горностай – це видатний документальний фільм про наслідки війни, який, попри гостру актуальність теми, вирізняється чудовим, в одвічному сенсі, формалізмом монтажу та композиції", – пишуть оглядачі Deadline.

"Потужний портрет. Дуже впевнений. Своєчасна картина, що вражає", – додають автори Screen international.

Сама Катерина Горностай відвідала прем'єру вже за два дні після народження сина, який з'явився на світ трохи раніше плану прямо під час фестивалю. Батько дитини, режисер монтажу "Стрічки часу" Нікон Романченко, залишався із сином в госпіталі, щоб режисерка змогла вперше переглянути фільм із публікою та пережити важливу мить разом з командою.

Фільм "Стрічка часу" авторка присвятила пам'яті свого молодшого брата Максима Горностая, який загинув на сході України у 2023 році.

"Під час роботи над звуком у нашому фільмі, я згадала – голоси птахів заспокоюють психіку. Це неймовірний ефект зашитий в природу людини. Наші предки саме по пташиним пісням визначали, що ця місцевість безпечна, адже птахи затихають при наближенні хижака. Коли ми знімали наш фільм, ми записали голоси різних птахів в усіх містах, де побували в Україні. І ми хочемо щоб птахи співали в Україні й надалі, і наша батьківщина стала безпечним місцем. Впевнена, це наша спільна мрія", – розповіла Катерина Горностай у своїй промові після показу фільму.

Тим часом один з героїв фільму, Борис Ховряк, під час офіційної пресконференції фільму розповів іноземним журналістам, що він відчув, коли залишив посаду вчителя і став на захист України.

"Ми мусимо захистити наших дітей, Україну та українську освіту від агресії Російської Федерації. Зважаючи на факти, які змусили мене піти воювати, незалежно від всього, що відбувається зараз, і всіх зовнішніх обставин, ми будемо продовжувати захищати наших дітей", – заявив він.

Автори фільму нагадують, що, за офіційними даними, за час повномасштабної війни понад 3500 закладів освіти зазнали руйнувань, а 400 з них було знищено вщент. Тому фільм – це ще і інструмент культурної дипломатії, за допомогою якого хочуть привернути увагу до проблем освіти під час війни та знайти підтримку для українських шкіл.

Нагадаємо, Берлінський міжнародний кінофестиваль 2025 року триватиме до 23 лютого, але переможців оголосять на день раніше.

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