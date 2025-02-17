Світова прем'єра документального фільму про українські школи під час війни відбудеться 20 лютого 2025 року.

Вийшов перший трейлер документального фільму "Стрічка часу" (Timestamp) режисерки Катерини Горностай ("Стоп-Земля"), що розповідає про українські школи в часи повномасштабної війни.

Як повідомлялося раніше, фільм увійшов до основної конкурсної програми 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю – саме там 20 лютого відбудеться його світова прем'єра. Це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу – востаннє це був фільм Кіри Муратової "Три історії".

Документальний повнометражний фільм Катерини Горностай буде змагатись за головний приз – "Золотого ведмедя" Берлінале. Крім того, "Стрічка часу" претендує на Documentary Award Берлінського кінофестивалю. В цій категорії представлено ще 15 документальних фільмів з різних програм кінофестивалю.

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В центрі сюжету фільму – українські вчителі та учні, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях. Знятий без закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій, фільм пропонує глибокий погляд на боротьбу українського народу за збереження освіти, за своє існування та ідентичність. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя учнів і вчителів, та виклики, пов'язані з намаганням зберегти освіту і відчуття нормального життя в умовах постійної небезпеки.

Коли ж фільм вийде в широкий український прокат, наразі невідомо.

Нагадаємо, Берлінський міжнародний кінофестиваль 2025 року триває з 13 до 23 лютого, імена переможців стануть відомі за день до закриття.

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