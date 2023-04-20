Очікується, що до створення серіалу приєднається письменниця Стефані Майєр.

Відомий фільм "Сутінки" отримає нове життя. За мотивами історії про вампірів, яку в своїх романах описала письменниця Стефані Майєр, знімуть серіал.

Створенням телесеріалу займеться канадська компанія Lionsgate Television, яка володіє правами на "Сутінкову" франшизу. Зараз проект знаходиться на раніше стадії розробки, повідомляє видання Deadline.

Відомо, що над створенням серіалу також працюватиме письменниця Стефані Майєр. Однак хто кого ще буде залучено до написання сценарію - не повідомляється. За даними видання, компанія Lionsgate поки що не почала пошуки потенційного дистриб'ютора.

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Коли саме почнуться зйомки і хто буде грати головні ролі - поки що залишається загадкою. Однак той факт, що над створенням серіалу буде працювати автор вампірської історії, може говорити про те, що він може зберегти основну сюжетну лінію.

"Сутінкова сага" - що відомо

Нагадаємо, франшиза "Сутінків" складається з декількох фільмів. Ще їх називають "Сутінкової сагою". У фільмах знімалися Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон, Тейлор Лотнер, Ешлі Грін та інші.

Перша частина історії вийшла в 2008 році. Друга частина з'явилася на екранах в 2009 році, після чого кожен наступний епізод франшизи виходив щороку, аж до 2013 року. "Сутінкова сага" вмістилася в п'яти фільмах. Раніше УНІАН розповідав про кумедні кіноляпи у"Сутінках", які не всі помітили.

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