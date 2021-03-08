Рейтинг із сотні найкращих пісень цього жанру склав авторитетний британський музичний журнал Metal Hammer.

Хіт "Chop Suey!" гурту System Of A Down визнано найкращою метал-піснею 21 століття.

Новий рейтинг із сотні найкращих метал-пісень склав авторитетний британський музичний журнал Metal Hammer, який опитав критиків, музикантів і своїх читачів.

System Of A Down змагалися за перше місце зі піснями таких гуртів і виконавців, як Slipknot, Ghost, Trivium, Deftones.

"Значною мірою це одна з небагатьох пісень, які об'єднують прихильників метал-року в усьому світі", - вважають у Metal Hammer.

Кліп на пісню назбирав понад мільярд переглядів у YouTube, а сам трек має 600 мільйонів прослуховувань на Spotify.

Гітарист гурту Дарон Малакян у коментарі Metal Hammer зазначив, що пишається тим, що творчість System of a Down досі актуальна для слухачів.

"Це змушує мене пишатися тим, що те, що ми робимо, все ще актуально, і що люди як і раніше звертаються до цього. Але забавно, що ця маленька пісенька, швидко написана в будинку на колесах, стала такою річчю, без якої люди не можуть уявити своє життя. Для мене це щось особливе", - сказав гітарист.

Хто увійшов до першої п'ятірки, крім SOAD, не повідомляється. Повний список найкращих метал-пісень за версією Metal Hammer доступний лише у друкованій версії видання. Але в десятці є, наприклад, пісні гуртів Nightwish "Nemo" (2004), Gojira "Stranded" (2016) і Rammstein "Sonne" (2001).

Читайте такожSystem of a Down вперше за 15 років випустили дві нові пісні (відео)

System of a Down: що відомо

System of a Down - відомий американський метал-гурт із Лос-Анджелеса, усі учасники якого мають вірменське коріння. Є лауреатом премії Grammy. Гурт був заснований у 1995 році й існує дотепер.

З 1998 по 2005 рік, гурт випустив п'ять студійних альбомів, кожен з яких отримав платиновий сертифікат від RIAA. Найуспішнішим став другий альбом - Toxicity - який розійшовся по світу 6-мільйонним тиражем, а у США став мультиплатиновим. Загальний тираж проданих записів гурту сягає 20 мільйонів екземплярів.

"Chop Suey!" - перший сингл System of a Down з альбому "Toxicity". Трек був випущений в серпні 2001 року і отримав номінацію на "Греммі". Робочою назвою пісні було "Suicide" ("Самогубство").

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Олександр Топчій