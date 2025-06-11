Новий серіал від Ліни Данем вийде 10 липня 2025 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер неординарного романтично-комедійного мінісеріалу "Занадто" (Too Much), одну з ролей в якому зіграла супермодель Емілі Ратаковскі.

В центрі сюжету – дівчина з розбитим серцем Джессіка, яка переїжджає з Нью-Йорка в Лондон, щоб розпочати нове життя, і там закохується в інді-музиканта на ім'я Фелікс. У новій країні героїня регулярно потрапляє у курйозні ситуації.

Головні ролі у фільмі зіграли Меган Сталтер (серіал "Хитрощі") та Вілл Шарп (другий сезон "Білого лотоса").

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Емілі Ратаковскі, яку до цього можна було побачити у фільмах "128 ударів серця", "Красуня на всю голову" та "Мистецтво обману", дісталася роль Поллі – дівчини, з якою Джессіці зрадив її наречений.

Крім того, у серіалі задіяні Річард Е. Грант ("Чорнокнижник", "Дракула", серіал "Локі"), Адель Екзаркопулос ("Життя Адель"), Ріта Вілсон ("Місто астероїдів"), Стівен Фрай ("Аліса в країні чудес", "Шерлок Холмс: Гра тіней") та інші.

Створили серіал американська акторка і режисерка Ліна Данем, найбільш відома за роботою над серіалом "Дівчата", а також творці "Реального кохання" Тім Беван та Ерік Феллнер.

Музику до серіалу написав британський музикант Луїс Фелбер, за сумісництвом чоловік Ліни Данем. Він же є співавтором шоу.

Серіал налічуватиме десять епізодів, які стануть доступні одночасно 10 липня 2025 року на Netflix.

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