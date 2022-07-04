Ці кінострічки точно сподобаються любителям загадкових історій.

Ці кінострічки сподобаються всім любителям фільмів жахів.

Країна привидів

Головна героїня фільму - Бет. Вона повертається в рідні місця, де багато років тому з її сім'єю сталася біда. У напівзанедбаному старовинному особняку живуть її мати і сестра. Вони схиблені на привидах, а їхнє життя перетворилося на параною. Виявляється, це не просто так, адже в будинку відбуваються дивацтва, пояснити які Бет не в силах.

Відьма

Дія відбувається в 1630 році. Сім'я колоністів відправляється жити на відокремлену ферму біля лісу в Новій Англії. Незадовго після переїзду на нове місце пропадає немовля.

Шукачі могил

Учасники телевізійного шоу мисливців за привидами "Шукачі" на чолі з Ленсом Престоном погоджуються провести ніч у психіатричній лікарні.

Про цю лікарню давно поширюють моторошні легенди. Пробравшись туди, учасники розуміють - це зовсім не вигадки.

Хребет диявола

Геологи проводили дослідницьку операцію в покинутому шахтарському містечку. Своїми діями вони випадково перетворили свою роботу в боротьбу за виживання, адже пробудили щось потойбічне.

Візит

Дівчинка, яка втекла багато років тому від своїх батьків робить все, щоб забути ту фатальну ніч. Вона вже виросла і виховує своїх дітей, як раптово спадкоємці отримують запрошення від дідуся з бабусею.

Нагадаємо, названо 5 кращих фільмів про Паранормальне.

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