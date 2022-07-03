Ці кінострічки змусять вас понервувати і посидіти в холодному поту.

УНІАН зібрав п'ять фільмів про надприродне, які справді вражають своєю цікавою подачею та небанальним сюжетом. Приємного перегляду!

Жах Амітівілля

Американський фільм, що вийшов в 2005 році. Дії відбуваються в 1974 році. 14 листопада в поліцію звертається Рональд Де Фо, який зізнається у вбивстві своїх батьків і братів. Копи знаходять шістьох людей, застрелених у своїх ліжках. Де ФО стверджує - якісь "голоси" веліли йому зробити це.

Колір з інших світів

Фермер Нейтон Гарднер з сім'єю переїжджає в будинок, віддалений від цивілізації - ідеальне місце, щоб бути поруч з природою. Одного разу на його ділянці падає метеорит. Приїжджають поліцейські, щоб зафіксувати події, проте уламки таємничим чином зникають. На їхньому місці і на території поруч починають рости незвичайні квіти.

Оленячі роги

У центрі сюжету - школяр, в будинку якого починають відбуватися дивацтва. Щоб його не зрозуміли неправильно, він вирішує промовчати про це. Тільки вчителька починає здогадуватися, що щось не так.

Разом зі своїм братом-поліцейським вона вирішує розібратися в ситуації. Виявляється, все не так безневинно, як вона собі уявляла. У стінах старого будинку криється справжній жах.

Приходь пограти

Головний герой-хлопчик на ім'я Олівер, що страждає синдромом аутизму. Він не може знайти друзів, тому весь свій час проводить за іграми в телефоні, планшеті або комп'ютері. Загадкова істота на ім'я Ларрі хоче проникнути в людський світ, подружившись з Олівером.

Зворотний відлік

У мережу запустили додаток, який показує скільки залишилося жити. Дівчина вирішила встановити його і побачила, що їй залишилося три дні. Чи зможе вона протистояти смерті і зупинити зворотний відлік?

Нагадаємо, названо топ-5 картин, заснованих на реальних подіях.

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