В український прокат фільм має вийти 2 березня 2023 року.

Вийшов дубльований трейлер спортивної драми "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа" (Creed III), що є вже дев'ятою частиною франшизи "Роккі" (Rocky).

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 2 березня 2023 року.

"Крід III: Спадок Роккі Бальбоа" стане режисерським дебютом для актора Майкла Б. Джордана ("Чорна пантера", "Фантастична четвірка") та одночасно його поверненням до ролі Адоніса Кріда у третій частині франшизи.

Згідно до офіційного синопсису фільму, досягнувши вершин у світі боксу, Адоніс Крід стає успішним і в кар’єрі, і в сімейному житті. Деміен, друг дитинства Адоніса, був справжнім генієм боксу в свої юнацькі роки. Тепер він повертається після тривалого ув‘язнення і прагне довести, що його місце – на рингу. Але зустріч колишніх друзів завершиться не просто боєм. Щоб перемогти, Адоніс повинен поставити на карту власне майбутнє, натомість Деміену втрачати нічого.

Окрім Джордана, головні ролі у фільмі виконають Тесса Томпсон ("Крід", "Тор: Рагнарок", "Анігіляція"), Вуд Гарріс ("Той, хто біжить по лезу 2049", "Суддя Дредд", "Людина-мураха"), Флоріан Мунтяну ("Шан-Чі та Легенда Десяти Кілець", "Крід 2", "Вікінги: Вальгалла") та інші. Роль нового суперника Кріда виконає Джонатан Мейджорс (серіал "Локі", "Людина-мураха та Оса: Квантоманія", "Месники: Династія Канґа").

Франшиза "Роккі" – що відомо

Перший фільм з франшизи "Роккі" вийшов у 1976 році. При бюджеті в 1 млн дол. він став найкасовішим фільмом року, зібравши загалом близько 225 млн дол. Також фільм одержав три нагороди "Оскар" та приніс популярність Сільвестру Сталлоне.

Сталлоне повертався до ролі боксера Роккі Бальбоа у фільмах "Роккі II" (1979), "Роккі III" (1982), "Роккі IV" (1985), "Роккі V" (1990) та "Роккі Бальбоа" (2006).

У 2015 році франшиза "Роккі" перезапустилася фільмом "Крід", який став одночасно спін-оффом та продовженням попереднього фільму серії. Тут в центрі сюжету опинився молодий боксер Адоніс Крід – син Аполло Кріда, першого серйозного суперника і згодом близького друга Роккі, якому тепер довелося перекваліфікуватися на тренера.

Фільм "Крід II" вийшов у 2018 році. У цій частині Роккі та Адоніс знову об'єдналися, щоб здобути перемогу над головними суперниками в їхньому житті – боксером Віктором Драго та його батьком-тренером Іваном Драго, що вбив батька Кріда на рингу багато років тому у фільмі "Роккі IV".

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