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Гренландія

До Землі наближається міжзоряна комета Кларка. Головний герой - Джон Герріті, успішний будівельник-емігрант з Атланти. Одного разу, повернувшись додому після роботи, він отримує СМС від уряду з наказом терміново зібрати все найнеобхідніше, забрати дружину і дитину, і слідувати на авіабазу Робінс для екстреної евакуації.

У новинах повідомляють, що величезний уламок комети впав у Тампу, штат Флорида. Коли сім'я Джона виїжджає на евакуацію, сусід повідомляє, що через два дні найбільший уламок Кларка знищить планету. Джон розуміє, що повідомлення про евакуацію з усієї вулиці отримав тільки він. Прибувши на авіабазу, батьки дізнаються, що їхнього сина не можуть взяти на борт через його хворобу.

Післязавтра

Глобальне потепління на Землі призвело до випадання величезних градин в Токіо, торнадо з Лос-Анджелесі, снігопадів в Делі, затяжних злив. Через шторм затопило Статую Свободи, що забрало велику кількість життів. Вчений-палеокліматолог Джек Холл намагається попередити уряд США про насування гігантської кліматичної катастрофи, але ніхто не хоче його слухати.

Однак до його порад прислухаються тоді, коли на Лос-Анджелес обрушуються смерчі, що руйнують аеропорт і житлові масиви. Гряде температурне дно - до 100 градусів нижче нуля. Уряд прислухається до плану евакуації Холла, і евакуює населення в Мексику, де сподівається перечекати катаклізми.

День незалежності

До Землі наближається величезний інопланетний корабель, від якого відокремлюються більш дрібні і входять в атмосферу. Уряд США розуміє, що невідомі істоти прибули зовсім не з мирними цілями, коли вночі вони почали атаку на Нью-Йорк, Вашингтон, Лондон, Париж, Берлін, Рим, Москву, Пекін, Токіо та інші міста.

Пілот Стівен Хіллер заманює один з кораблів прибульців у Великий каньйон. Той падає і розбивається. Військові забирають вцілілого інопланетянина до себе на базу і дізнаються від нього, що прибульці хочуть "зачистити" землю від людей, викачати всі ресурси і відправитися на наступну планету.

Явище

У північно-східній частині США жителі з незрозумілих причин масово скоюють суїцид. Дане явище швидко "підхоплюють" найближчі населені пункти.

Люди здійснюють вбивства навіть в парках і на вулицях. Спочатку уряд вважає, що це біологічна атака терористів. Вчитель середньої школи Елліот Мур обговорює зі своїми учнями пропажу бджіл в декількох штатах. В один із днів по новинах просять скасувати заняття і покинути місто.

Нагадаємо, названо топ-5 найкращих фільмів жахів, від яких холоне кров.

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