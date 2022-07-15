Ці кінострічки точно вразять своїм сюжетом і ефектами.

Фільми жахів люблять далеко не всі, але є настільки професійні і круті стрічки, які хочеться переглядати знову і знову. У нашій добірці розповідаємо про топ-5, які ви захочете порадити своїм близьким.

Скрегіт

Головна героїня - 12-річна гімнастка Тінья. Її мама - відомий відеоблогер, яка весь час біжить за хорошим іміджем і бездоганною репутацією. Жінка робить все для того, щоб їхній будинок і атмосфера в ньому були ідеальними. Так і виходить, але тільки до тих пір, поки маленька Тінья не знаходить в лісі пташине яйце. Дівчинка вирішує забрати його додому, думаючи, що яйце кинули і майбутнє пташеня може загинути.

Будинок на глибині

Відеоблогери Тіна і Бен - досвідчені мандрівники. Вони їздять по світу, досліджуючи занедбані будинки. Одного разу вони вирушили на південний захід Франції, щоб відвідати покинуту будівлю, яка постійно страждає від повеней. Чи вдасться їм вразити глядачів?

Хто не сховався

Дві молоді пари вирішили відірватися на березі океану і орендували розкішну віллу через Airbnb. Однак це не проста вілла.

Молоді люди й подумати не могли, що житло напхане камерами і за кожним їхнім кроком пильно стежать. Які таємниці стануть дійсністю? Розкриття секретів - це лише частина великої і небезпечної гри.

Час

Сім'я давно мріяла про відпустку. Вони вирішили провести його незвично - полетіти на тропічний острів. Побувши на порожньому пляжі всього кілька годин, вони розуміють - постаріли на кілька років. Як таке могло статися і скільки їм залишилося жити?

Осееля зла: Ракун сіті

Раккун-Сіті - місто, яке колись давно було активним, там вирувало життя. Однак коли закрилося єдине велике підприємство - фармацевтична компанія Umbrella - людей майже не залишилося. Однак на місці, де розташовувалося підприємство, коїться щось дивне. Під землею набирає силу зло, яке готове вирватися на поверхню. Хто його зупинить?

Нагадаємо, раніше УНІАН зібрав топ-5 фільмів з високим рейтингом, які варто подивитися.

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