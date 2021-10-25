Через смерть Галини Хатчінс зірка тимчасово піде з громадського поля зору.

Голлівудський актор Алек Болдуїн, який минулого тижня випадково застрелив оператора і поранив режисера на зйомках фільму в США, вирішив взяти творчу паузу.

Про це обізнане джерело заявило виданню People.

Після нещасного випадку на знімальному майданчику 63-річний Болдуїн "приділить трохи часу собі, щоб зібратися з думками", як він вже робив це у важкі часи раніше.

"Це було жахливо. Ось як він справляється з труднощами: коли щось трапляється він на деякий час тікає від суспільної уваги", - сказав журналістам їхній співрозмовник.

Читайте такожСин Трампа випустив футболки про вбивство українки Болдуїном (фото)Джерело стверджує, що після інциденту зі стріляниною його на кілька годин охопила істерика - він був абсолютно невтішним. Зараз актор все ще "абсолютно спустошений".

"Йому знадобиться час, щоб розібратися у всьому цьому. Йому потрібно трохи побути з сім'єю", - додало джерело таблоїду.

Стрілянина на зйомках з Алеком Болдуіном і загибель Галини Хатчінс

Трагедія сталася 21 жовтня в штаті Нью-Мексико - на зйомках вестерну "Раст" актор Алек Болдуін, вистріливши з реквізитного пістолета, поранив двох людей - операторку Галину Хатчінс і режисера Джоеля Соуза.

42-річну Хатчінс госпіталізували, але врятувати не змогли. Пізніше виявилося, що у неї було українське громадянство - жінка отримала вищу освіту в Києві і переїхала в США, аби будувати кар'єру в кінематографі.

Сам Болдуїн висловив співчуття родичам і близьким загиблої, а також запропонував допомогу її родині.

Автор: Станіслав Кожемякін