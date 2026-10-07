Стівен Спілберг візьметься за відродження франшизи 'Трансформери'

Paramount Pictures готує восьмий фільм популярної кінофраншизи про інопланетних роботів.

Легендарний Стівен Спілберг ("Щелепи", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана", "Штучний розум", "Особлива думка", "Війна світів", "День розкриття", франшизи "Парк Юрського періоду", "Індіана Джонс") взяв на себе керівництво франшизою "Трансформери" (Transformers) на тлі розробки восьмого фільму за цим всесвітом на студії Paramount Pictures.

Як повідомляють джерела видання Variety, цього разу Спілберг виступить не лише виконавчим продюсером, як у випадку з попередніми фільмами серії, а й куруватиме всі творчі аспекти картини, працюючи в тандемі з Лоренцо ді Бонавентурою (продюсер франшиз "Трансформери", "G.I. Joe"). Мета продюсерів – створити фільм, який за тональністю нагадуватиме ранні частини франшизи, у створенні яких Спілберг брав більш активну участь.

Режисер восьмого фільму серії, знятого за мотивами серії іграшок компанії Hasbro та однойменного мультсеріалу, поки що не оголошений. Також невідомо, яку роль у проєкті відіграє режисер Майкл Бей, який вже давно працює над цією франшизою (зняв перші п'ять фільмів).

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При цьому точно відомо, що зірка перших фільмів серії Шая Лабаф до проєкту не повернеться. Тим часом переговори щодо решти акторського складу поки що перебувають на найранішій стадії.

Сценарій нового фільму пише Джейсон Фукс ("Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф", "Пен: Подорож до Нетландії", "Аргайл"). Дія картини відбуватиметься в наші дні, проте інші подробиці сюжету поки що тримаються в таємниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше виданню Variety також стало відомо, що кросовер "Трансформерів" і G.I. Joe від Paramount Pictures скасовано. Натомість студія розробляє новий фільм за всесвітом G.I. Joe спільно з Денні Макбрайдом. Головну роль у ньому виконає Бредлі Купер.

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