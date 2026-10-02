Бредлі Купер отримав головну роль в перезапуску франшизи G.I. Joe

Зніме фільм актор-комік Денні Макбрайд.

11-разовий номінант на "Оскар" Бредлі Купер ("Американська афера", "Народження зірки", "Маестро", франшизи "Похмілля у Вегасі", "Вартові галактики") отримав головну роль в новому перезапуску супергеройської франшизи "Джі Ай Джо" (G.I. Joe).

Як повідомляє Variety, зірковий американський актор виконає роль польового командира Дюка у фільмі студії Paramount G.I. Joe за сценарієм актора-коміка Денні Макбрайда ("Ананасовий експрес", "Грім у тропіках", "Кінець світу по-голлівудськи"), який також прославився як творець серіалу "Праведні Джемстоуни" та сценарист трьох останніх фільмів франшизи "Хелловін". Для нього стрічка стане першою масштабною режисерською роботою.

Подробиці сюжету та інформація про решту акторського складу поки що не розголошуються, однак у Paramount обіцяють, що стрічка запропонує свіжий погляд на культову серію іграшок від компанії Hasbro.

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Крім того, у Paramount підтвердили, що проєкт G.I. Joe більше не пов'язаний із франшизою "Трансформери": ідея кросовера між цими всесвітами була натяком представлена ​​наприкінці фільму 2023 року "Трансформери: Час звіроботів".

Франшиза G.I. Joe – що відомо

Перший фільм серії "Джі Ай Джо: Атака Кобри" (G.I. Joe: The Rise of Cobra) від режисера Стівена Соммерса вийшов у 2009 році, а його сюжет був заснований на серії коміксів G.I. Joe, які видаються з 1967 року (натхненням для них, своєю чергою, послужили іграшки Hasbro, вперше презентовані у 1964 році).

Тоді головну роль командира Конрада Гаузера на прізвисько "Дюк" зіграв Ченнінг Татум ("Кліпни двічі", "Дедпул і Росомаха", "Грабіжник за покликанням", "Месники: Сходження Доктора Дума", франшизи "Супер Майк", "Мачо і ботан").

Він також повторив цю роль у сиквелі 2013 року "Джі Ай Джо: Атака Кобри 2" (G.I. Joe: Retaliation), але цього разу це був вже другорядний персонаж.

Обидва фільми хоч і отримали погані відгуки від критиків, однак вони були успішні в прокаті.

У 2021 році франшизу вирішили відродити приквелом "Очі змії: Початок Джі Ай Джо" (Snake Eyes), але в цій частині сюжет зосередився на персонажі іншого члена команди G.I. Joe, тоді як Дюка у ньому взагалі не було. Втім, стрічка отримала слабкі відгуки і не змогла окупитися в прокаті.

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