Кошти будуть спрямовані на допомогу військовим і мирним громадянам, постраждалим від російської агресії.

В рамках Каннського кінофестивалю пройде благодійний аукціон, кошти з якого будуть спрямовані на підтримку України. Про це сповістили на офіційній Facebook-сторінці Держкіно.

Відомо, що благодійний вечір буде організований з кінематографічними та художніми лотами.

"Кожен запрошений зможе внести свій внесок у збереження свободи і незалежності Української держави. Всі зібрані кошти будуть використані для підтримки України", - сказано в повідомленні відомства.

Відомо, що на аукціоні представлять оригінальний сториборд до стрічки "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, постери до найбільших українських фільмів XX століття, картину Владислава Шерешевського Cats, написану 19 березня 2022 року після обстрілу і руйнування житлових будинків Маріуполя російськими військами, картини Івана Марчука "Виходять мрії з берегів" і "Замріяні копички" (роботи має представити автор).

Крім того, всі гості благодійного заходу побачать презентації про українських кінематографістів, які після повномасштабного вторгнення РФ взяли в руки зброю і пішли захищати свою Батьківщину.

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль розкритикували за включення в програму російського фільму.

Також УНІАН писав, що Лозниця в Каннах виступив проти "бойкоту російськомовної культури".

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