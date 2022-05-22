Режисер назвав вимогу бойкотувати російськомовну культуру архаїчною та деструктивною.

Режисер Сергій Лозниця виступив на Каннському кінофестивалі з промовою, в якій засудив бойкот російської культури.

Про це повідомило радіо Свобода. Отримуючи нагороду за внесок у кінематограф, Лозниця заявив, що Каннський фестиваль опинився на "лінії фронту":

"З одного боку – ті, хто вимагає заборонити російський кінематограф, та й взагалі повністю "скасувати" російську культуру. З іншої – ті, хто проти тотального бойкоту культури", - сказав він.

Режисер назвав вимогу бойкотувати російськомовну культуру архаїчною та деструктивною, а її саму – "також і досягненням, і багатством України".

"Замість того, аби поставити російську мову, рідну мову для 30% грмадян країні, на службу Україні, говорячи нею правду про страшну війну, "культурні активісти" знемагають від безглуздої, сизіфової праці – знищити те, що незнищене", – додав він.

Між тим радіо Свобода наводить дані опитування, проведеного в листопаді 2021 року Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, які свідчать, що 78% українців вважають своєю рідною мовою українську, а 18% – російську.

Низка коментаторів в українському сегменті соцмереж заперечила Лозниці. Зокрема, "бойкот російської культури" підтримала представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

"Треба банити все російське, не лише у нас, але й у світі", – заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році Сергій Лозниця отримав у Каннах приз за режисуру фільму "Донбас".

А 20 березня цього року Українська кіноакадемія виключила Лозницю зі свого складу. Голова кіноакадемії Пилип Іллєнко, пояснюючи рішення організації, назвав режисера космополітом і звинуватив його в кон'юнктурі. Українська культурна спільнота обурилася позицією Лозниці щодо перспектив російського кіно в Україні.

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