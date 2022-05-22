Режисер Агнешка Холланд закликає бойкотувати російські культурні продукти незалежно від того, ким вони були профінансовані.

Польський режисер Агнешка Холланд, яка є президентом Європейської кіноакадемії, розкритикувала Каннський кінофестиваль за те, що до участі допустили російського режисера Кирила Серебреннікова і його картину "Дружина Чайковського". Холланд закликала бойкотувати всі російські культурні продукти через те, що РФ почала широкомасштабну війну в Україні. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що російський режисер Кирило Серебренніков представив свій фільм "Дружина Чайковського" в рамках 75-го Каннського кінофестивалю в середу, 18 травня. Відомо, що фільм-претендент на Золоту пальмову гілку був профінансований скандальним російським олігархом Романом Абрамовичем, а також швейцарськими і французькими інвесторами.

"Якби моя воля, я б не стала включати російські фільми в офіційну програму фестивалю, навіть якщо Кирило Серебренніков такий талановитий митець", — сказала польський режисер Агнешка Холланд.

Нагадаємо, у Каннах українському фільму "Памфір" аплодували рекордні 6 хвилин.

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