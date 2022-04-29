Режисерка стрічки "Земля блакитна, ніби апельсин" стала першою українкою в журі цієї нагороди.

Українка Ірина Цілик стала першою українкою в журі нагороди "Золоте око" в Каннах. Цьогоріч вона обиратиме найкращій документальний фільм.

Про це Цілик повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Цього року для мене велика честь бути запрошеною як одною із членів журі "Золоте око". Це премія документального кіно 75-го Каннського кінофестивалю. Я дуже ціную цей привілей. Очолює журі Агнешка Голланд, і я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з нею та іншими колегами", - зазначила Ірина Цілик.

Зазначимо, премія "Золоте око" присуджується за найкращий документальний фільм, що бере участь в рамках Каннського міжнародного кінофестивалю. Грошова винагорода, яку отримує переможець - 5 тис євро.

Нагадаємо, у РФ кінотеатри почали показувати фільми, завантажені з торрентів.

Вас також можуть зацікавити новини: