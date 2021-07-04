Подія сталася 31 Травня / ua.depositphotos.com
У Москві під час зйомок фільму "Нюрнберг" сталася трагічна подія.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
31 травня під час зйомок фільму монтажника вбило декорацією, що впала. Це сталося в одному з павільйонів студії "Мосфільм". Відзначається, що монтажник Євген Степанов встановлював декорації, але дана конструкція на нього звалилася.
З місця події його госпіталізували з переломами, розривами та забоями внутрішніх органів. Але вже через три дні чоловік помер від отриманих травм у віці 55 років.
Також відомо, що по даній події порушили кримінальну справу.
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