З 6 по 17 липня 2021 року відбудеться 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль.

З 6 по 17 липня 2021 року відбудеться 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль, одна з головних подій світової кіноіндустрії. На фестивалі покажуть дві стрічки від України.

В конкурсній програмі "Тиждень критики" відбудеться світова прем'єра ігрового фільму режисера та сценариста Елі Ґраппа "Ольга", створеного за участі української кінокомпанії Pronto Film. В програмі "Спеціальних показів" бере участь документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" виробництва ATOMS & VOID.

Паралельно з фестивальною програмою працюватиме один із найпрестижніших міжнародних кіноринків Marché du Film, на якому Україна вп'ятнадцяте буде представлена національним павільйоном.

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"Каннський кінофестиваль має надзвичайно важливе значення для розбудови культурної дипломатії України та розвитку кіновиробництва в країні. Національний павільйон у Каннах має на меті представити потужності України для розвитку міжнародного співробітництва та посилити її імідж як надійного партнера". - сказала голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

Національний павільйон під традиційним слоганом #UkraineIsYourDestination, покликаний розширити міжнародне співробітництво в аудіовізуальній індустрії України, представивши досягнення у сфері кіно за останній час та потенціал кіновиробництва в цілому. У фокусі уваги Павільйону – останні зміни у законодавстві України, які відкривають нові привабливі можливості співпраці з іноземними кіновиробниками та суттєво розширюють горизонти розвитку міжнародних колаборацій. Також важливим акцентом в роботі Павільйону буде презентація локацій для зйомок в Україні.

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Автор: Діана Могилєвич