Робота над фільмом буде відновлено вже завтра, 20 квітня.

У США відновлюють зйомки скандального фільму "Іржа" з Алеком Болдуїном. У 2021 році актор вистрілив з реквізитної зброї, в результаті чого загинула українка - оператор Галина Гатчинс.

Однак тепер, після безлічі скандалів і судів, під час яких Болдуін намагався досягти домовленостей з родичами загиблої українки, зйомки продовжаться. За даними CNN, вже завтра, 20 квітня, робота над фільмом відновиться.

Зйомки будуть проходити на кіноранчо в Монтані, раніше фільм знімали в Нью-Мексико. Про це виданню повідомили в Rust Movie Productions

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Як відомо, продюсером фільму буде чоловік загиблої українки. Це було зазначено в домовленостях між Болдуїном та родиною Гатчінс. Крім цього, режисер Джоел Соуза, якого також було поранено в той день, продовжить роботу над кінокартиною.

"Фільм повинен бути завершений в рамках угоди з Метью Гатчінсом в якості виконавчого продюсера. За словами Rust Movie Productions, Болдуін і Соуза також повернуться, щоб закінчити проект. У лютому на виробництві фільму було оголошено, що зйомки не будуть проходити на його первісному місці, на ранчо Бонанза-Крік в Нью-Мексико", - додали в CNN.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рідні українки Гатчінс вимагають гроші у Алека Болдуіна. Актор заявив, що сім'я загиблої хоче нажитися на її смерті.

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