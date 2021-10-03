Прем’єра шоу - 23 жовтня о 19:00 на СТБ.

У кінці жовтня стартує новий сезон шоу "Україна має талант". На кастинг прийшов 29-річний bone breaker Міша Макаров і шокував усіх надприродною гнучкістю.

Читайте також"Холостячка-2": хто пішов із шоу в третьому випуску (фото)На сцену талант-шоу він вийшов з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім "Я". Про це повідомляє прес-служба СТБ.

Михайло все життя заробляє танцями й працював у різних куточках світу. А 5 років тому в Шанхаї познайомився зі своєю дівчиною-перуанкою ― танцівницею Алессою. Тепер вони разом планують розвиватися і працювати в Києві.

"Я танцівник, 12 років у справі. Виконую насправді дуже небезпечні танці, травм було багато, адже я роблю дуже небезпечні трюки. Та якби не моя справа, я б не побував в Австралії, Новій Зеландії, Лас-Вегасі та інших прекрасних місцях цієї планети", ― розповідає Михайло.

Не всі з суддів і глядачів у залі зможуть спокійно додивитися виступ Макарова. Тож чи не завадить це йому пройти далі в шоу?

"Україна має талант": що відомо про шоу

"Україна має талант" — талант-шоу на телеканалі СТБ, започатковане 2009 року; відтоді вийшло дев'ять сезонів шоу. Це - дочірній проект британської телепередачі Саймона Коуела "Британія має талант".

У жовтні стартує 10-й сезон шоу "Україна має талант", його ведучим стане Григорій Решетник.

Автор: Ольга Робейко