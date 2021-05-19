Раніше представнику нашої країни прогнозували 8-е місце.

Вчора, 18 травня, відгримів перший півфінал Євробачення 2021. Представник України гурт Go_A "підірвав" сцену конкурсу.

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І вже сьогодні наша країна різко злетіла в рейтингу букмекерів. Про це свідчать ставки на сайті міжнародного пісенного конкурсу.

Так, Україна піднялася з 8 місця на 4-е. нагадаємо, глядачі дуже бурхливо відреагували на виступ Go_A.

Крім того, відбулися зміни й у трійці фаворитів Євробачення 2021. Так, перше місце зберегла Італія. На другу сходинку піднялася представниця Мальти. Третє місце зараз посідає Франція. У п'ятірці лідерів Ісландія та Болгарія.

Перший півфінал Євробачення 2021

18 травня в Роттердамі відбувся перший півфінал конкурсу Євробачення. Свої номери показали представники 16 країн, але до фіналу пройшли тільки десять. Серед тих, що пройшли у фінал конкурсу, й українська група Gо_A.

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Автор: Ольга Робейко