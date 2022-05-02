Гладушевський вже встиг прославитися своїми провокаційними ідеями в кіно і серіалах.

Український сценарист і продюсер Олексій Гладушевський працює над документальним серіалом "Україна. Відродження", який буде присвячений відродженню країни після вторгнення РФ. Він продюсує одну із серій, яка буде присвячена ЛГБТ-ком'юніті на війні. До зйомок команда хоче приступити вже через два тижні.

Планами Олексій поділився в інтерв'ю "КП в Україні".

"У кожного епізоду цієї документальної саги буде окрема тема – Маріуполь, Херсон, Буча, Чернігів, Харків, військові, тварини... вже працюємо над кількома фільмами, журналісти почали спілкування з героями. Але зараз не з усіма можна поспілкуватися - хтось не готовий, хтось знаходиться в зоні бойових дій, тому думаємо, як правильно все побудувати. Але буквально через два тижні вже хочемо заходити в перші зйомки", - розповів продюсер.

"Я поки продюсер однієї з провокаційних серій на дуже важливу тему - тему ЛГБТ-ком'юніті у військових діях. Тобто і про тих, хто воює, і про тих, хто знаходиться в тилу, і з якими нюансами вони стикаються", - додав Олексій Гладушевський.

Зазначимо, Гладушевський вже виступив продюсером гучної картини про ЛГБТ-любов "Мій юний принц". Перший український фільм, де в сюжеті присутня гомосексуальна любовна лінія, повинен вийти в травні 2022 року. На нього Держкіно виділило 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, фільм Ахтема Сеітаблаєва про війну на сході України покажуть у Каннах.

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