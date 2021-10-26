У центрі сюжету майбутнього фільму – 17-річний підліток-бунтар Поль.

Повнометражна стрічка про дорослішання й ЛГБТ-стосунки між чоловіками режисера Хачатура Василяна ("Деталі") потрапила у перелік переможців 17-го конкурсного відбору Держкіно. З держбюджету на зйомки "Мого юного принца" виділять 20 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

У центрі сюжету майбутнього фільму – 17-річний підліток-бунтар Поль, який веде розгульне, екстравагантне й повне guilty plesures життя у своєму шикарному домі на гроші, виручені бабусею від продажу витворів мистецтва.

Хлопець відчуває нездоровий сексуальний потяг до власної матері Софії. Все змінюється з появою у самотньому житті героїв Марка та його сина Антуана. Між дорослими зав’язуються стосунки, як й між Полем та Антуаном. І це стане початком трагедії – справи про подвійне вбивство.

У стрічці знімуться українські актори: Петро Ниньовський, Вікторія Литвиненко, Євгеній Лісничий, Ксенія Жданова, Анастасія Пустовіт та інші.

Продюсером ЛГБТ-історії буде Олексій Гладушевський (серіал "Перші ластівки"). Як пояснював він в інтерв’ю Yabl, це – масштабне Арт-кіно з по-справжньому шекспірівським сюжетом, сценарій до якого експерти вже охрестили "українським "Гамлетом".

"У фільмі ми досліджуємо кілька важливих тем: любов, тиранія, смерть, одержимість, залежність, несвобода, ізоляція. Стрічка буде насичена візуальним естетством і, що не властиво українському кіно, еротичними сценами", – поділився Гладушевський.

У перших постерах до фільму глядачі можуть впізнати естетичні омажі до робіт "П’єта", фрагменту розпису Сікстинської капели Мікеланджело, сюрреалістичного "Поцілунку" Магрітта тощо.

Виробництво фільму розпочнеться у травні 2022 році. У липні запланована прем’єра на великому екрані.

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Автор: Яна Ставська