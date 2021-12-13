Головний герой картини 17-річний Поль за сюжетом зустріне Антуана і його батька Марка.

Перший офіційний тизер українського фільму "Мій юний принц", який описує стосунки між двома хлопцями, з'явився в мережі.

Читайте також"Абатство Даунтон: Нова ера": вийшов перший трейлер фільму (фото, відео)Реліз фільму намічений на липень 2022 року. Однак ще до виходу на екрани картина Василяна Хачатура викликала багато шуму. Фільм став переможцем 17-го пітчингу Держкіно і отримав фінансування від держави в розмірі 20 млн грн, що обурило громадськість. Авторів картини звинуватили в пропаганді ЛГБТ і образі почуттів вірян.

Фільм розповідає про 17-річного хлопця на ім'я Поль, який веде розгульний спосіб життя. Він живе з матір'ю на гроші бабусі, яка заробила їх продаючи твори мистецтва.

За сюжетом, Поль зустрічає Антуана і його батька Марка. Незабаром після цього вони стануть ключовими фігурами у справі про подвійне вбивство.

Нагадаємо, український фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапити у лонг-лист кінопремії"Оскар". Він може поборотися за перемогу в номінації "Кращий іноземний фільм". Чи увійдуть "погані дороги" в шорт-лист Премії ми дізнаємося 21 грудня 2021 року.

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Автор: Екатерина Малюга