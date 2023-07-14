Вона поговорила з ведучою Катериною Осадчою про діток-сиріт.

Перша леді України Олена Зеленська знялася в документальному серіалі ЮНІСЕФ "Сім'я для кожної дитини". У першому випуску вона з'явилася в світло-блакитному костюмі з піджака і спідниці довжини міді.

Доповнила вона образ сорочкою і туфлями-човниками в тон. Волосся Зеленська вирішила не укладати в пучок, вона лише розпустила їх, заклавши за вушко.

Завершували її образ аксесуари - лаконічні сережки, обручка і брошки на піджаку.

Крім того, в першому випуску серіалу знялася сім'я Костянтина і Антоніни Антонюків, які виховують 12 прийомних дітей. Вони розповіли про труднощі, пов'язані з процесом усиновлення, і зізналися, як їм вдається виховувати стільки дітей.

Зазначимо, під час повномасштабного російського вторгнення багато дітей втратили батьків, яких вбила Росія. Когось із них забрали родичі, а хтось змушений жити в інтернаті. Українські знаменитості неодноразово закликали українців дати шанс на щасливе життя діткам-сиротам.

Наприклад, телеведучий Тимур Мірошниченко разом з дружиною Інною зважилися усиновити дворічного хлопчика. Вони вже проходять цей процес, навіть відбулося засідання суду. Однак, як виявилося, у хлопчика є серйозні проблеми зі здоров'ям. Але це зовсім не зупинило зіркове подружжя. Вони регулярно відвідують його в дитбудинку і готуються забрати малюка додому.

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