Каспарян з’явився у базі "Миротворець" після серії концертів в окупованому Криму у 2017-2018 роках.

Гітарист російського рок-гурту "Кіно" Юрій Каспарян, який у 2018 році виступав в окупованому Криму, їде з гастролями в Україну.

Як свідчить анонс, розміщений на сторінці "Кіно" у Facebook, Каспарян завітає до Києва разом з іншими учасниками гурту Олександром Титовим та Ігорем Тіхоміровим.

Концерт планують дати 24 вересня у "Палаці спорту". Компанія-дистриб’ютор, своєю чергою, теж виклала сповіщення про майбутній виступ росіян. За квиток просять від 500 гривень.

У програмі обіцяють "оживити Цоя", йдеться про показ оцифрованого голосу радянської зірки.

Читайте такожЕлтон Джон випустить новий альбом за участю Майлі Сайрус і Нікі МінажЮрій Каспарян з’явився у базі "Миротворець" після серії концертів в окупованих Севастополі та Сімферополі у 2017-2018 роках.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Автор: Яна Ставська