Стало відомо, коли відбудеться прем'єра довгоочікуваного нового сезону.

Стримінговий сервіс Netflix представив другий тизер нового сезону відомого серіалу "Венздей" про сімейку Адамсів, а саме про дівчинку Венздей Адамс. Стало відомо, коли відбудеться прем'єра другого сезону.

У нових серіях до своєї ролі знову повернеться акторка Дженна Ортега. Вона з'явиться в образі похмурої Венздей. У тизері також показалися актори Кетрін Зета-Джонс і Луїс Гусман, які грають роль батьків головної героїні – Мортісію та Гомеса Адамсів. Режисером нового сезону, як і попереднього, став Тім Бертон. Прем'єра нових серій відбудеться у 2025 році.

З тизеру модна зрозуміти, що події знову відбуватимуться на території академії "Невермор". На відео показали внутрішній дворик, вітальню з каміном академії, а також кімнату Венздей.

Наприкінці тизера глядачі можуть побачити головну героїну з похмурим виразом обличчя. А на тлі звучить фраза, яку промовила Дженна Ортега: "Якщо я покажу вам більше, то ваші очі почнуть кровоточити, а я не така щедра".

Про що серіал "Венздей"

Головна героїня, Венздей Аддамс, відома своїм похмурим характером і любов'ю до всього моторошного, вступає до академії "Невермор". Це місце не для звичайних дітей – тут вчаться особи з різними надприродними здібностями.

Венздей потрапляє в академію після серії інцидентів у звичайній школі. У новій академії вона має справу із серією жахливих вбивств, які розгадати може лише вона. Головна загадка серіалу полягає в тому, хто стоїть за вбивствами в місті Джеріко, і як до цього причетна сама академія "Невермор". Венздей починає бачити видіння, які пов'язують її з минулим школи та сімейними таємницями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи з'явиться у другому сезоні зірка "Венздей" Ксав'є (Персі Хайнс Вайт), якого звинуватили у насильстві.

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