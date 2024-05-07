Акторський склад серіалу в новому сезоні поповнився кількома гучними іменами.

Стримінговий сервіс Netflix розпочав виробництво другого сезону комедійного хорор-серіалу "Венздей" (Wednesday) від режисера Тіма Бертона.

"Другий сезон "Венздей" уже у виробництві. Будь ласка, двічі поаплодуйте нашому акторському складу, до якого тепер долучилися Крістофер Ллойд, Стів Бушемі, Тандіве Ньютон, Джоанна Ламлі, Гейлі Джоел Осмент, Гізер Матараццо та Біллі Пайпер", – йдеться в офіційному повідомленні Netflix у соцмережі X.

Одночасно сервіс опублікував фото основного акторського складу, який братиме участь у зйомках другого сезону шоу. Команда розмістилася в інтер'єрі кімнати Венздей Аддамс і Енід Сінклер в академії "Невермор".

Відео дня

Зокрема, на знімку присутні Дженна Ортега (Венздей Адамс), Кетрін Зета-Джонс (Мортіша Адамс), Луїс Гусман (Гомес Адамс), Ісаак Ордонес (Пагслі Адамс), Емма Маєрс (Енід Сінклер), Джой Сандей (Б'янка Барклей), Гантер Дуен (Тайлер Галпі) та інші. Також поруч із ними сидить режисер Тім Бертон.

Разом з тим, на знімку відсутній канадський актор Персі Гайнс Вайт, який зіграв Ксав'є Торпа – одного з центральних персонажів у першому сезоні серіалу "Венздей". Після того як на початку 2023 року актора звинуватили в сексуальному насильстві, його участь у продовженні серіалу залишалася під питанням. Сам Вайт усі звинувачення заперечує.

Серіал "Венздей " – про що він

Перший сезон серіалу "Венздей" вийшов на Netflix у листопаді 2022 року. У центрі сюжету – 16-річна Венздей Адамс, яка стає студенткою академії "Невермор" (Nevermore). Там вона намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності, розгадати давню таємницю та налагодити стосунки з однолітками.

Будь-які деталі про другий сезон серіалу поки що невідомі. Також не називається приблизна дата його випуску – проте навряд чи це станеться у 2024 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, також у квітні 2024 року Netflix запустив виробництво четвертого сезону популярного фентезі-серіалу "Відьмак". Одночасно стало відомо, що шоу буде закрите після п'ятого сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: