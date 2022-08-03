Якщо ви хочете трохи зануритися в світ романтики, тоді ця добірка спеціально для вас.

Попереду п'ятниця, а це значить, що прийшов час для романтичного вечора зі своєю другою половинкою. Пропонуємо вам подивитися п'ять нових проникливих фільмів, які точно вам сподобаються.

"Пурпурні серця"

Молода співачка погоджується на фіктивний шлюб з морпіхом. Обставини складаються так, що йому незабаром належить відправитися на службу. Одна трагедія змінить їхнє життя назавжди. Тільки під страхом втратити один одного, вони знайдуть найщиріші почуття і віру у велике і світле кохання.

"Доводи розуму"

Вісім років тому головна героїня була закохана в красеня, який до того ж відповідав їй взаємністю. Але тоді громадськість була проти їхнього союзу, через що вони і розлучилися. Через багато років вони знову зустрінуться, і поглянуть один одному в очі вже по-іншому. Чи дадуть вони другий шанс своїм почуттям?

"Ідеальне поєднання"

Менеджеру з Лос-Анджелеса вкрай необхідно роздобути вигідного клієнта. Заради цього вона готова навіть влаштуватися працювати на ферму. Але всі її плани руйнує суворий і загадковий місцевий житель. Як складуться стосунки між двома різними людьми - дивіться.

"Між привіт і прощай"

Клер і Ейдан вирішують розлучитися перед вступом до коледжу - без особливих душевних мук. Кажуть, якщо хочеш піти - йди. Але не в цьому випадку. Перед тим як розлучитися назавжди, вони вирішують провести прощальне побачення. Чи зможуть вони після цього відпустити один одного?

"Апокаліпсис кохання"

Фірат загруз у боргах, а його рекламне агентство збанкрутувало. На йога-ретриті він закохується в співачку і відправляється з нею в подорож, щоб знайти себе. І, звичайно, саме там він і відчує найпрекрасніше почуття на планеті.

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