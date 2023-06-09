Перша частина нового сезону популярного фентезі-серіалу вийде 29 червня.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив повноцінний трейлер третього сезону дарк-фентезі серіалу "Відьмак" (The Witcher), заснованого на книгах і оповіданнях польського письменника Анджея Сапковського.

У новому ролику глядачам розповіли трохи більше про те, чого варто очікувати від цього сезону. Тепер відьмак-найманець Геральт (Генрі Кавілл) живе на відшибі разом зі своєю коханою – чародійкою Йенніфер (Аня Чалотру). Разом вони виховують прийомну дочку Цирі (Фрейя Аллан), яку вони вчать кожен свому ремеслу. Втім, минуле наздоганяє їх і тут.

Також важливу роль в сезоні відіграватиме бард Любисток (Джої Бейті) – за чутками, в третьому сезоні його зроблять бісексуалом.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що третій сезон "Відьмака" буде адаптацією роману "Час презирства", що є четвертою частиною фентезійного циклу "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського.

Третій сезон "Відьмака" буде поділений на дві частини, які вийдуть 29 червня (п'ять серій) і 27 липня 2023 року (три серії). Загалом в сезоні буде вісім епізодів.

Як повідомляв УНІАН, восени 2022 року стало відомо, що британський актор Генрі Кавілл, який виконує головну роль, піде з серіалу "Відьмак" після третього сезону. Одночасно стало відомо, що серіал продовжено на четвертий сезон – Кавілла в ньому замінить австралійський актор Ліам Хемсворт ("Голодні ігри").

Прем'єра дарк-фентезі серіалу "Відьмак", заснованого на книгах і оповіданнях польського письменника Анджея Сапковського, відбулася 20 грудня 2019 року на стрімінг-сервісі Netflix. За перший місяць після виходу перший сезон шоу переглянули понад 76 мільйонів глядачів. Другий сезон серіалу вийшов у грудні 2022 року.

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