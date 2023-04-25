На відміну від попередніх, третій сезон буде поділений на дві частини.

Стрімінговий сервіс Netflix нарешті представив перший тизер 3 сезону дарк-фентезі серіалу "Відьмак" (The Witcher), заснованого на книгах і оповіданнях польського письменника Анджея Сапковського.

Одночасно сервіс оголосив дату виходу нового сезону. На відміну від попередніх, третій сезон буде поділений на дві частини, які вийдуть 29 червня і 27 липня 2023 року. По скільки серій буде в кожній частині – поки не повідомляється. Однак вже відомо, що всього в сезоні буде 8 епізодів.

Раніше повідомлялося, що третій сезон буде адаптацією роману "Час презирства", який є четвертою частиною фентезійного циклу "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського.

Відзначимо, також сьогодні був предствлен офіційний постер серіалу.

Серіал "Відьмак" – що відомо

Серіал "Відьмак" заснований на книгах і оповіданнях польського письменника Анджея Сапковського. Головним героєм серії є Геральт з Рівії (Генрі Кавілл) – відьмак-найманець, який за гроші знищує всіляких монстрів, що становлять загрозу для життя людей. Також в центрі сюжету – його прийомна дочка Цирі (Фрейя Аллан), яка ще до народження була пов'язана призначенням з Геральтом, і його кохана чародійка Йенніфер (Аня Чалотру). Також важливу роль в серіалі грає бард Лютик (Джої Бейті).

Прем'єра серіалу відбулася 20 грудня 2019 року на стрімінг-сервісі Netflix. За перший місяць після виходу перший сезон переглянули понад 76 мільйонів глядачів. Ще до його виходу був офіційно анонсований другий сезон, який спочатку обіцяли випустити в 2020 році. Однак у підсумку через пандемію коронавірусу зйомки постійно переносилися, тож другий сезон вийшов лише у грудні 2022 року.

Восени 2022 року стало відомо, що британський актор Генрі Кавілл піде з серіалу "Відьмак" після 3 сезону. У вже анонсованому 4 сезоні його замінить австралійський актор Ліам Хемсворт ("Голодні ігри").

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