Британський актор Генрі Кавілл піде з "Відьмака" після третього сезону.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив повноцінний трейлер до другої частини третього сезону популярного фентезі-серіалу "Відьмак" (The Witcher), в фіналі якого Генрі Кавілл попрощається з роллю Геральта з Рівії.

У новому ролику творці серіалу натякнули, що на глядачів чекає жорсткий та кривавий фінал сезону.

Зазначимо, третій сезон серіалу "Відьмак" налічує вісім епізодів та поділений на дві частини: перші п'ять серій вийшли 29 червня 2023 року, решта три мають вийти 27 липня.

У першій частині сезону відьмак-найманець Геральт з Рівії (Генрі Кавілл) та його кохана чародійка Йенніфер (Аня Чалотру) намагалися вирішити особисті проблеми в стосунках, займатися навчанням їхньої прийомної дочки Цирі (Фрейя Аллан) та, звісно, протистояти новому великому злу та політичним ігрищам. Тим часом, бард Любисток (Джої Бейті), схоже, знайшов собі нове вельми несподіване любовне захоплення і… досі не видав новий великий хіт.

Як повідомляв УНІАН, ще восени 2022 року стало відомо, що британський актор Генрі Кавілл піде з "Відьмака" після третього сезону. Тоді ж творці шоу анонсували четвертий сезон та оголосили, що у ньому роль Геральта виконуватиме австралійський актор Ліам Хемсворт ("Голодні ігри").

При цьому шоуранери серіалу пообіцяли, що проведуть заміну виконавця головної ролі максимально наближено до канону, зображеного в оригінальних книгах і оповіданнях польського письменника Анджея Сапковського, а також випущених після цього відеоіграх.

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