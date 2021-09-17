Британський гурт Placebo нарешті порадував своїх прихильників новим треком після восьми років мовчання.
Новий сингл гурту з’явився одразу на всіх музичних платформах.
Виконання "Beautiful James" у всіх аспектах нічим не відрізняється від попередніх пісень британців. Тут немає якихось нових експериментів у звучанні, тож прихильникам звичного музичного стилю Placebo реліз сподобався.
"Я не можу зупинитися, ми чекали на це дуже довго. Сингл зробив мій день", – зізнаються фанати рокерів у коментарях в YouTube.
Вихід сингла гурт анонсував 13 вересня. "Beautiful James" ввійде у новий – восьмий – альбом Placebo.
Платівка вийде на лейблі So Recordings, з яким співпрацюють Enter Shikari, Deaf Havana та інші артисти.
Останній наразі альбом "Loud Like Love" Placebo вийшов у 2013 році. До нього у гурта були ще шість платівок, перша з яких з’явилась у 1996 році.
Вас також можуть зацікавити новини