Режисер кінокоміксу Метт Рівз повідомив у своєму Twitter-акаунті, що зйомки "Бетмена" закінчені.

Відомо, що їх переносили кілька разів через пандемію коронавірусу. Процес відновили тільки на початку вересня 2020 року, попри те, що почалися зйомки ще в січні. А також під час зйомок у головного актора Роберта Паттінсона виявили коронавірус. І поки він два тижні дотримувався самоізоляції, режисер знімав сцени без його участі.

Згідно з сюжетом, Паттінсон зіграє 30-річного Брюса Уейна. Він буде боротися зі злочинністю. Але одного разу він приверне увагу серійного вбивці.

В якості основних персонажів історії фігурують також готемська злодійка Селіна Кайл (Зої Кравіц), місцевий мафіозі Освальд Кобблпот на прізвисько Пінгвін (Колін Фаррелл) і кримінальний авторитет Кармайн Фальконе (Джон Туртурро).

"He is such an incredible actor, what he's doing is gonna blow people's mind."- Matt Reeves on Robert Pattinson #TheBatman



we’re really going to see rob kick ass next year 🤧❤️



pic.twitter.com/ubdYgwUXVW