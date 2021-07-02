Канал AMC опублікував тизер одинадцятого сезону серіалу "Ходячі мерці", який стане фінальним.
У ролику показали всіх персонажів, які вижили до кінця шоу. Це Деріл, Керол, Меггі, Ніган, Єзекіїль, Гебріел, Аарон, Юміко, Олден, Принцеса і Юджин. Також в тизері з'явився Мерсер у своїй фірмовій яскравій броні.
Творці поділили 11-й сезон на три частини - прем'єра першого з 8 епізодів відбудеться 22 серпня, повідомляє 112ua.tv.
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Про те, що серіал " Ходячі мерці" закриють після 11 сезону стало відомо у вересні минулого року.
У квітні цього року телеканал AMC назвав дату релізу фінального сезону серіалу "Ходячі мерці " - 22 серпня.
Перший сезон "Ходячих мерців" вийшов у 2010 році. Заснований на коміксах серіал про зомбі-апокаліпсис колись був одним з найуспішніших ТВ-проектів, але після 6 сезону почав втрачати аудиторію.
11 Weeks of Reveals until Season 11.— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 1, 2021
Nothing is as it seems. #TWD returns on August 22nd. pic.twitter.com/17fZqA7Q0K
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