Творці поділили 11-й сезон на три частини — прем'єра першого з 8 епізодів відбудеться 22 серпня.

Канал AMC опублікував тизер одинадцятого сезону серіалу "Ходячі мерці", який стане фінальним.

У ролику показали всіх персонажів, які вижили до кінця шоу. Це Деріл, Керол, Меггі, Ніган, Єзекіїль, Гебріел, Аарон, Юміко, Олден, Принцеса і Юджин. Також в тизері з'явився Мерсер у своїй фірмовій яскравій броні.

Творці поділили 11-й сезон на три частини - прем'єра першого з 8 епізодів відбудеться 22 серпня, повідомляє 112ua.tv.

Читайте такожСкарлетт Йоханссон зіграє головну роль у фільмі "Вежа жаху"Серіал " Ходячі мерці"

Про те, що серіал " Ходячі мерці" закриють після 11 сезону стало відомо у вересні минулого року.

У квітні цього року телеканал AMC назвав дату релізу фінального сезону серіалу "Ходячі мерці " - 22 серпня.

Перший сезон "Ходячих мерців" вийшов у 2010 році. Заснований на коміксах серіал про зомбі-апокаліпсис колись був одним з найуспішніших ТВ-проектів, але після 6 сезону почав втрачати аудиторію.

11 Weeks of Reveals until Season 11.



Nothing is as it seems. #TWD returns on August 22nd. pic.twitter.com/17fZqA7Q0K — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 1, 2021

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Іван Бойко