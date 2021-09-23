Кінокомпанія Neon представила новий трейлер байопіка про життя принцеси Уельської.

Кінокомпанія Neon представила новий трейлер байопіка про життя принцеси Уельської Діани під назвою "Спенсер: Таємниця принцеси Діани".

Фільм розповість про життя Діани Спенсер на початку 90-х років, коли вона вирішила розлучитися з принцом Чарльзом на тлі чуток про його зраду. Принцеса Діана була одружена з принцом Чарльзом з 1981 по 1996 рік. У 1997 році вона трагічно загинула в автомобільній катастрофі.

Читайте такожВийшов перший трейлер біографічної драми про принцесу Діану "Спенсер"У стрічці режисера Пабло Ларраїна роль Леді Ді виконає голлівудська зірка Крістен Стюарт. Крім неї, у фільмі з'являться Джек Фартінг, Емі Менсон і Тімоті Сполл.

Прем'єра стрічки в Україні запланована на 9 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що цей рік виявився досить активним на екранізації історій про Діану Спенсер. Крім стрічки Ларраїна, в Леді Ді в п'ятому сезоні серіалу "Корона" перевтілиться британська актриса Елізабет Дебікі, а на стрімінговій платформі Netflix вийде "Діана: Мюзикл" про підлітковий період майбутньої принцеси Уельської.

Автор: Станіслав Кожемякін